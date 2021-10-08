Оля Полякова розповіла, як Могилевська клеїла її чоловіка: "С*чка"

Артистка проявляла знаки уваги на одному з заходів.
Українська співачка Оля Полякова та ведуча Маша Єфросиніна випустили третій епізод спільного шоу "Дорослі дівчата".
У ньому виконавиця відверто розповіла, що її чоловік Вадим не надто користується популярністю у протилежної статі, однак пригадала, як одного разу до нього загравала відома співачка.
Йдеться про Наталю Могилевську. Знаки уваги зірка проявляла до чоловіка на одному з заходів. У той момент Полякова були поруч.
"Могилевська, с*чка, мого чоловіка клеїла у мене на очах. Вона підійшла до нього і каже: "У вас такий гарний піджак, він так вам личить". А я кажу: "Наталю Олексіївно, нам час йти". Я не те, щоб приревнувала. Не його, але її поведінка оця", - розповіла Полякова.
За словами Олі, їй не здалося, оскільки на дні народження продюсера Сергія Пермана вона продовжила залицятися до Вадима. "Слава богу, що я поїхала", - додала Полякова.
Цікаво, що після цього співачка продовжила спілкуватися з Могилевською, артистки підтримують дружні стосунки та навіть ходять одна до одної на день народження.
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