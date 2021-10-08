У поліції назвали версії смерті депутата Антона Полякова

Кримінальна справа має примітку "Природна смерть".

Правоохоронці розглядають декілька версій загибелі народного депутата групи "За майбутнє" Антона Полякова.

Про це під час брифінгу повідомив очільник столичної Національної поліції Іван Вигівський.

За його словами, розглядається кілька версій загибелі народного обранця. Це - хронічне захворювання, яке призвело до смерті, отруєння невідомою речовиною самостійно або отруєння невідомою особою.

Наразі кримінальне провадження, яке відкрили в поліції, має помітку "Природна смерть". "У нас уже є попереднє лікарське свідоцтво про смерть після розтину. Смерть, причина – гостра коронарна недостатність, гостра ішемічна хвороба серця", – повідомив Вигівський.

Наразі фахівці проводять експертизу на токсичні речовини. За словами голови поліції Києва, поки стовідсовково не можна сказати, що це природна смерть. Утім, до цієї версії схиляються правоохоронці.

До слова, виявилося, що перед смертю Поляков випивав. Експертиза показала один проміле алкоголю.

Нагадаємо, поліція знайшла мертвим народного депутата Антона Полякова уночі 8 жовтня. Політика виявили патрульні, які зупинили автомобіль таксі, в якому він їхав пасажиром, за порушення правил дорожнього руху. За попередньою інформацією, чоловікові стало зле в автівці.

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