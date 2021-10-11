Отопительный сезон в Украине: в каких городах уже тепло, а кто еще мерзнет

Отопительный сезон в Украине: в каких городах уже тепло, а кто еще мерзнет

В некоторых городах начинают включать тепло в домах.

С прошлой недели в Украине тепло уже начали подавать в больницы, детские сады и школы. А в жилых домах оно начнет появляться только сейчас.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 11 октября.

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Больше всего повезло Львову, Луцку и Чернигову, там отопления появится уже сегодня.

В Киеве же горячую воду батареями пустят в ближайшие дни. Такое обещание дал мэр Виталий Кличко. А вот в какой из дней — ближайший, он пока не уточнил.

В Харькове тепло обещают с 15 октября.

В Ивано-Франковске и Черновцах планируют включить отопление с 18 октября.

А вот южная Одесса запланировала начало отопительного сезона с 1 ноября.

В других городах ориентируются на погоду и ждут, когда среднесуточная температура опустится ниже восьми градусов. И если эта температура продержится больше трех суток — тепло дадут.

Какой будет погода сегодня и когда включат отопление

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