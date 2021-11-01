Нардепку Скороход ще раз допитали у справі про смерть Полякова: що з'ясували

Нардепку Скороход ще раз допитали у справі про смерть Полякова: що з'ясували

Єнін повідомив - у слідчих є безперервне відео останніх хвилин життя депутата, з якого мовляв випливає, що його ніхто не душив.

Національна поліція додатково допитала народну депутатку Ганну Скороход у справі про смерть її цивільного чоловіка, нардепа Антона Полякова. Це сталося після учорашніх заяв Скороход в ефірі одного з телеканалів. Вона твердить - Антона Полякова вбили, наркотики він не вживав, а на шиї чоловіка вона нібито бачила борозду від удушення.

Про це 1 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Нацполіцію Скороход звинуватила у бездіяльності. Ці закиди перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін категорично відкинув та ексклюзивно для ТСН продемонстрував протокол першого допиту Скороход одразу після смерті Полякова.

Вбивство Полякова: після заяв у ефірі одного з телеканалів Ганну Скороход допитали додатково

Також Єнін повідомив - у слідчих є безперервне відео останніх хвилин життя депутата, з якого мовляв випливає, що його ніхто не душив.



"У нас на руках є результати експертизи, які підтверджують знаходження наркотичних речовин в організмі депутата. В нас дві основ версії - ці речовини потрапили в організм добровільно чи шляхом обману чи іншого тиску він змушений був їх прийняти", - зазначив Єнін.

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