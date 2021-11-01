У Тбілісі затримали прихильників Саакашвілі з наметом

У Тбілісі затримали прихильників Саакашвілі з наметом

Серед затриманих грузинськими правоохоронцями - громадянин США.

У понеділок, 1 листопада, у Тбілісі під час акції протесту проти результатів місцевих виборів у Грузії поліція затримала кількох активістів, які намагалися розкласти намет на підтримку Саакашвілі біля парламенту.

Про це повідомляє агентство “Грузія Онлайн”.

У столиці Грузії сьогодні продовжуються вуличні акції опозиціонерів, які вважають, що кандидати провладної партії "Грузинська мрія" здобули перемогу в 19 із 20 муніципалітетів шляхом фальсифікації.

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Серед протестувальників - прихильники опозиційної партії “Єдиний національний рух” (ЄНР), заснованої колишнім президентом країни Міхеїлом Саакашвілі. Учасники акцій протесту вимагають також звільнити Саакашвілі з в’язниці, в якій він перебуває після повернення на батьківщину.

Кількох активістів намагались встановити біля парламенту Грузії намет на підтримку експрезидента, але їм не дозволили це зробити правоохоронці.

За попередньою інформацією, затримано кількох людей, зокрема громадянина США Паату Абжандадзе.

Нагадаємо, раніше було посилено охорону на території в'язниці №12 у місті Руставі, де утримується експрезидент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі.

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