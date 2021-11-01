На виборах мера Харкова переміг Терехов: чому затримались з оголошенням результатів

Протоколи в міськвиборчком досить швидко привезли вісім районів міста. Один затримався.
Харківська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів міського голови. Ігор Терехов набрав 50,66% (146 240). Явка була низькою - менше 30%, тож бюлетені порахували швидко.
Про це 1 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Переможець виборів Ігор Терехов майже рік виконує обов'язки мера після смерті Геннадія Кернеса.
Голова Харківської ТВК Олена Матвієнко озвучила такі результати виборів:
- Михайло Добкін (самовисуванець) — 82 008 голосів;
- Олександр Скорик (Європейська солідарність) — 15 462 голоси;
- Костянтин Немичев (самовисуванець) — 20 295 голосів;
- Аліна Мустафаєва (самовисуванка) — 9151 голос;
- Володимир Плетньов (Партія Шарія) — 8106 голосів;
- Денис Ярославський (самовисуванець) — 5660 голосів.
Читайте також: