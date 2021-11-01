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На виборах мера Харкова переміг Терехов: чому затримались з оголошенням результатів

На виборах мера Харкова переміг Терехов: чому затримались з оголошенням результатів

УНІАН

Протоколи в міськвиборчком досить швидко привезли вісім районів міста. Один затримався. 

Харківська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів міського голови. Ігор Терехов набрав 50,66% (146 240). Явка була низькою - менше 30%,  тож бюлетені порахували швидко. 

Про це 1 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Переможець виборів Ігор Терехов майже рік виконує обов'язки мера  після смерті Геннадія Кернеса.

Голова Харківської ТВК Олена Матвієнко озвучила такі результати виборів:

  • Михайло Добкін (самовисуванець) — 82 008 голосів;
  • Олександр Скорик (Європейська солідарність) — 15 462 голоси;
  • Костянтин Немичев (самовисуванець) — 20 295 голосів;
  • Аліна Мустафаєва (самовисуванка) — 9151 голос;
  • Володимир Плетньов (Партія Шарія) — 8106 голосів;
  • Денис Ярославський (самовисуванець) — 5660 голосів.

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