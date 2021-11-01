На виборах мера Харкова переміг Терехов: чому затримались з оголошенням результатів

На виборах мера Харкова переміг Терехов: чому затримались з оголошенням результатів

Протоколи в міськвиборчком досить швидко привезли вісім районів міста. Один затримався.

Харківська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів міського голови. Ігор Терехов набрав 50,66% (146 240). Явка була низькою - менше 30%, тож бюлетені порахували швидко.

Про це 1 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Переможець виборів Ігор Терехов майже рік виконує обов'язки мера після смерті Геннадія Кернеса.

Голова Харківської ТВК Олена Матвієнко озвучила такі результати виборів:

Михайло Добкін (самовисуванець) — 82 008 голосів;

Олександр Скорик (Європейська солідарність) — 15 462 голоси;

Костянтин Немичев (самовисуванець) — 20 295 голосів;

Аліна Мустафаєва (самовисуванка) — 9151 голос;

Володимир Плетньов (Партія Шарія) — 8106 голосів;

Денис Ярославський (самовисуванець) — 5660 голосів.

Новини Харкова: результати виборів на посаду мера зберігаються інтригою

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