На выборах мэра Харькова победил Терехов: почему задержались с оглашением результатов

На выборах мэра Харькова победил Терехов: почему задержались с оглашением результатов

Протоколы в горизбирком достаточно быстро привезли восемь районов города. Один задержался.

Харьковская территориальная избирательная комиссия объявила о результатах выборов городского головы. Игорь Терехов набрал 50,66% (146 240). Явка была низкой - менее 30%, поэтому бюллетени посчитали быстро.

Об этом 1 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Победитель выборов Игорь Терехов почти год исполняет обязанности мэра после смерти Геннадия Кернеса.

Глава Харьковськой ТИК Елена Матвиенко озвучила такие результаты:

Михаил Добкин (самовыдвиженец) — 82 008 голосов;

Александр Скорик (Европейская солидарность) — 15 462 голоса;

Константин Немичев (самовыдвиженец) — 20 295 голосов;

Алина Мустафаева (самовыдвиженка) — 9151 голос;

Владимир Плетнев (Партия Шария) — 8106 голосов;

Денис Ярославский (самовыдвиженец) — 5660 голосов;

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