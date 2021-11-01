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На выборах мэра Харькова победил Терехов: почему задержались с оглашением результатов

На выборах мэра Харькова победил Терехов: почему задержались с оглашением результатов

УНИАН

Протоколы в горизбирком достаточно быстро привезли восемь районов города. Один задержался.

Харьковская территориальная избирательная комиссия объявила о результатах выборов городского головы. Игорь Терехов набрал 50,66% (146 240). Явка была низкой - менее 30%, поэтому бюллетени посчитали быстро.

Об этом 1 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Победитель выборов Игорь Терехов почти год исполняет обязанности мэра после смерти Геннадия Кернеса.

Глава Харьковськой ТИК Елена Матвиенко озвучила такие результаты:

  • Михаил Добкин (самовыдвиженец) — 82 008 голосов;
  • Александр Скорик (Европейская солидарность) — 15 462 голоса;
  • Константин Немичев (самовыдвиженец) — 20 295 голосов;
  • Алина Мустафаева (самовыдвиженка) — 9151 голос;
  • Владимир Плетнев (Партия Шария) — 8106 голосов;
  • Денис Ярославский (самовыдвиженец) — 5660 голосов;

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