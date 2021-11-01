На выборах в Харькове появились протоколы "из будущего"

На выборах в Харькове появились протоколы "из будущего"

Наблюдатели напоминают об ответственности за подделку документов на выборах

Члены двух участковых избирательных комиссий в Харькове подписали свои протоколы об итогах голосования не фактическим временем составления документа, а будущим числом.

Об этом сообщают наблюдатели Гражданской сети ОПОРА с места происшествия.

Члены УИК №631683 на протоколе поставили дату 1 ноября, хотя де-факто протокол подписали еще 31 октября. Также члены УИК №631405 подписали протокол датой 1 ноября 00:05.

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"Согласно части 4 статьи 251 Избирательного Кодекса в протоколе о подсчете голосов избирателей на избирательном участке указываются дата и время (час и минуты) его подписания членами участковой избирательной комиссии. Каждый экземпляр протокола подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и другими членами участковой избирательной комиссии., которые присутствуют на заседании избирательной комиссии. В случае несогласия с результатами подсчета голосов, зафиксированными в протоколе комиссии, член комиссии подписывает протокол с отметкой "С особым мнением", — говорится в сообщении.

Письменное изложение отдельного мнения прилагается к протоколу участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке. Неподписание или отказ от подписания протокола отдельных членов комиссии не имеет правовых последствий для действительности протокола. В случае отсутствия подписи члена участковой избирательной комиссии в протоколе о подсчете голосов избирателей на избирательном участке напротив его фамилии указывается причина отсутствия подписи. Этот протокол подписывается членами участковой избирательной комиссии и удостоверяется печатью участковой избирательной комиссии только после окончательного заполнения.

ОПОРА предостерегает, что согласно части 2 статьи 158-3 Уголовного кодекса Украины подделка или незаконное изготовление избирательной документации, документации референдума, использование или хранение незаконно изготовленной или поддельной избирательной документации, документации референдума, а так же включение в избирательную документацию или документацию референдума сведений — наказываются лишением свободы сроком от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.

Напомним, что 31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы харьковского городского головы, которые были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса.

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