Выборы мэра Харькова: главные факты об Игоре Терехове

Игорь Терехов возглавил Харьков после смерти Кернеса.
Игорь Терехов — секретарь городского совета Харькова и исполняющий обязанности мэра этого города после смерти Геннадия Кернеса — с большим отрывом от других кандидатов лидирует на состоявшихся сегодня внеочередных выборах.
Игорь Терехов родился в Харькове 14 января 1967 года. После школы поступил в Харьковский инженерно-строительный институт, который окончил в 1990 году, получив специальность "Промышленное и гражданское строительство". Затем Терехов остался в вузе в должности стажера-исследователя, писал кандидатскую диссертацию, но не защитился.
В 2006 году получил квалификацию магистра государственного управления в Харьковском региональном институте госуправления Академии госуправления при президенте Украины.
В 2007 году Терехов получил звание заслуженного экономиста Украины и степень кандидата наук.
В марте 2007 года он стал заместителем председателя Харьковской облгосадминистрации. Тогда регионом управлял Арсен Аваков. Когда Авакова сменил Добкин, Терехов вернулся в горсовет.
С апреля 2010 года он занимал должность заместителя городского головы, а с сентября 2015 года стал первым заместителем мэра.
25 сентября "Блок Кернеса - Успешный Харьков" выдвинул Терехова кандидатом в мэры Харькова.
Сегодня, 31 октября, в Харькове прошли выборы мэра города.
По данным экзитполов, лидирует Терехов.
Всего на должность мэра Харькова претендовали десять кандидатов.