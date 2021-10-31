Выборы мэра Харькова: главные факты об Игоре Терехове

Игорь Терехов возглавил Харьков после смерти Кернеса.

Игорь Терехов — секретарь городского совета Харькова и исполняющий обязанности мэра этого города после смерти Геннадия Кернеса — с большим отрывом от других кандидатов лидирует на состоявшихся сегодня внеочередных выборах.

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Игорь Терехов родился в Харькове 14 января 1967 года. После школы поступил в Харьковский инженерно-строительный институт, который окончил в 1990 году, получив специальность "Промышленное и гражданское строительство". Затем Терехов остался в вузе в должности стажера-исследователя, писал кандидатскую диссертацию, но не защитился.

В 2006 году получил квалификацию магистра государственного управления в Харьковском региональном институте госуправления Академии госуправления при президенте Украины.

В 2007 году Терехов получил звание заслуженного экономиста Украины и степень кандидата наук.

В марте 2007 года он стал заместителем председателя Харьковской облгосадминистрации. Тогда регионом управлял Арсен Аваков. Когда Авакова сменил Добкин, Терехов вернулся в горсовет.

С апреля 2010 года он занимал должность заместителя городского головы, а с сентября 2015 года стал первым заместителем мэра.

25 сентября "Блок Кернеса - Успешный Харьков" выдвинул Терехова кандидатом в мэры Харькова.

Сегодня, 31 октября, в Харькове прошли выборы мэра города.

По данным экзитполов, лидирует Терехов.

Всего на должность мэра Харькова претендовали десять кандидатов.

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