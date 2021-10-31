Вибори мера Харкова: головні факти про Ігоря Терехова

Ігор Терехов очолив Харків після смерті Кернеса.

Ігор Терехов — секретар міської ради Харкова і виконувач обов’язків мера цього міста після смерті Геннадія Кернеса — з великим відривом від інших кандидатів лідирує на позачергових виборах, які відбулися сьогодні.

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Ігор Терехов народився у Харкові 14 січня 1967 року. Після школи вступив до Харківського інженерно-будівельного інституту, який закінчив у 1990 році, отримавши спеціальність Промислове та цивільне будівництво. Потім Терехов залишився у виші на посаді стажиста-дослідника, писав кандидатську дисертацію, але не захистився.

У 2006 році він отримав кваліфікацію магістра державного управління у Харківському регіональному інституті держуправління Академії держуправління при президентові України.

У 2007 році Терехов отримав звання заслуженого економіста України і науковий ступінь кандидата наук.

У березні 2007 року він став заступником голови Харківської облдержадміністрації. Тоді регіоном керував Арсен Аваков. Коли Авакова змінив Добкін, Терехов повернувся до міськради.

Від квітня 2010 року він обіймав посаду заступника міського голови, а з вересня 2015 року став першим заступником мера.

25 вересня "Блок Кернеса - Успішний Харків” висунув Терехова кандидатом у мери Харкова.

Сьогодні, 31 жовтня, у Харкові відбулися вибори мера міста.

За даними екзитполів, лідирує Терехов.

Всього на посаду мера Харкова претендували десять кандидатів.

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