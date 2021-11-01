В Тбилиси задержали сторонников Саакашвили с палаткой

Среди задержанных грузинскими правоохранителями – гражданин США.
В понедельник, 1 ноября, в Тбилиси во время акции протеста против результатов местных выборов в Грузии полиция задержала нескольких активистов, пытавшихся разложить палатку в поддержку Саакашвили возле парламента.
Об этом сообщает агентство "Грузия Онлайн".
В столице Грузии сегодня продолжаются уличные акции оппозиционеров, считающих, что кандидаты провластной партии "Грузинская мечта" одержали победу в 19 из 20 муниципалитетов путем фальсификации.
Среди протестующих — сторонники оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНР), основанной бывшим президентом страны Михеилом Саакашвили. Участники акций протеста требуют также освободить Саакашвили из тюрьмы, в которой он находится после возвращения на родину.
Несколько активистов пытались установить возле парламента Грузии палатку в поддержку экс-президента, но им не разрешили этого сделать правоохранители.
По предварительной информации, задержаны несколько человек, в том числе гражданин США Паат Абжандадзе.
Напомним, ранее была усилена охрана на территории тюрьмы №12 в городе Руставе, где находится экспрезидент Грузии, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили.