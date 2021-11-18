Рада створила ТСК для розслідування смерті нардепа Полякова

За ухвалення постанови проголосувало 322 нардепи.

Під час засідання Верховної Ради створили Тимчасово слідчу комісю України з питань розслідування смерті народного депутата України Антона Полякова.

Постанову ухвалили парламентарі сьогодні, 18 листопада, під час пленарого засідання ВР.

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"За" проголосували 322 народних депутати за мінімально необхідних 226. Ініціатором законопроєкту стала народна депутатка від фракції "За майбутнє" Анна Скороход, яка заявляє, що Полякова вбили.

Метою утворення Тимчасової слідчої комісії, як зазначено у пояснювальній записці, є здійснення "парламентського контролю за розслідуванням вбивства народного депутата України Полякова та повне, всебічне, неупереджене і об'єктивне дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні". Депутатська група "За майбутнє" запропонувала обрати головою Тимчасової слідчої комісії народну депутатку України Анну Скороход.

Нагадаємо, народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим уночі 8 жовтня. Він їхав у таксі, де йому стало вкрай зле. Поліцейські розглядають кілька версій — природня смерть або ж отруєння невідомою речовиною. У крові депутата виявили алкоголь і метадон.

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