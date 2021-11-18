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Заріцька та Мєшков знялися разом у новому кліпі гурту KAZKA

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Заріцька та Мєшков знялися разом у новому кліпі гурту KAZKA

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / instagram.com/kazka.band

Гурт готує відеоновинку.

Солістка гурту KAZKA та учасниця шоу "Танці з зірками" Олександра Заріцька підігріла чутки про роман зі своїм партнером Юрієм Мєшковим.

Так, пара, яка вилетіла з проєкту за крок до чвертьфіналу, знялася разом у кліпі музикантів. Фрагменти зі знімань знаменитість показала у своїх Instagram-stories.

© instagram.com/kazka.band
instagram.com/kazka.band
Юрій Мєшков / © instagram.com/kazka.band
Юрій Мєшков / instagram.com/kazka.band

Так, Саша скаржилася на холод, адже працювати довелося вночі за мінусової температури. Також артистка показала невдоволеного Мєшкова, який о 5 ранку намагався розплутати телефонний провід та лаявся іспанською. "Юра вже злий", – поділилася вона.

Юрій Мєшков / © instagram.com/kazka.band
Юрій Мєшков / instagram.com/kazka.band

Зауважимо, не так давно Олександра Заріцька розійшлася з хлопцем. Зі свого боку, Юрій Мєшков заявив, що зірка йому подобається, як дівчина. Згодом у романтичних почуттях зізналася і сама співачка. Також артисти розповідали, що вже ходили на побачення.

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