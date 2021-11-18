Делі накрив смог: через забрудненість повітря ввели локдаун

У місті не працюють школи, для транспорту ввели обмеження.

У Нью-Делі (столиця Індії) та його передмісті від 5 листопада фіксується різке погіршення повітря. Жителі скаржаться на погіршення самопочуття. Місто затягнуло густим смогом після того, як там провели традиційний масштабний фестиваль вогнів.

Про це пише ndtv.com.

Індекс якості повітря (AQI) у Нью-Делі досяг позначки 451, показник понад 300 є небезпечним для життя.

Зокрема, у місті зачинили школи, зупинено всі будівельні роботи, вантажівкам заборонили в'їжджати до міста.

Щоб уникнути стрибка захворюваності та жертв влада ввела в місті локдаун.

Як повідомлялося, масштабні повені, спричинені сильними зливами, охопили Канаду. У провінції Британська Колумібя евакуюють ціле місто з населенням сім тисяч людей. У місті Мерріт через потужні опади з берегів вийшла місцева річка і затопила три мости. Поламалася і міська система стічних вод.

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