Канада потерпає від повеней: в одній з провінцій евакуювали ціле місто

Канада потерпає від повеней: в одній з провінцій евакуювали ціле місто

У місті проживає сім тисяч осіб.

Масштабні повені, спричинені сильними зливами, охопили Канаду.

Про це розповіли 16 листопада у ТСН.Ранок.

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У провінції Британська Колумібя евакуюють ціле місто з населенням сім тисяч людей. У місті Мерріт через потужні опади з берегів вийшла місцева річка і затопила три мости. Поламалася і міська систему стічних вод. Саме тому тамтешня влада закликала людей негайно залишити свої будинки і виїхати у безпечне місце.

Західну частину Канади заливає уже кілька днів поспіль. Місцями опади спричинили зсуви ґрунту. Саме через це напередодні близько 300 людей опинилися заблокованими на автомагістралі. Їх довелося евакуювати вертольотом канадських збройних сил.

Як повідомлялося, у Китаї через негоду два мільйони людей опинилися у зоні стихійного лиха. Від масштабної повені постраждала північна провінція Шаньсі: 17 тисяч будівель обвалилися у десятках містечок та селищ. евакуювати довелося 120 тисяч людей. Рятувальникам заважають потужні зливи та шторми.

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