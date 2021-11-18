Зарицкая и Мешков снялись вместе в новом клипе группы KAZKA

Группа готовит видеоновинку.

Солистка группы KAZKA и участница шоу "Танцы со звездами" Александра Зарицкая подогрела слухи о романе со своим партнером Юрием Мешковым.

Так, пара, вылетевшая из проекта в шаге от четвертьфинала, снялась вместе в клипе музыкантов. Фрагменты со съемок знаменитость показала в своих Instagram-stories.

instagram.com/kazka.band

Юрий Мешков / instagram.com/kazka.band

Так, Саша жаловалась на холод, ведь работать пришлось ночью при минусовой температуре. Также артистка показала недовольного Мешкова, который в 5 утра пытался распутать телефонный провод и ругался на испанском. "Юра уже злой", – поделилась она.

Юрий Мешков / instagram.com/kazka.band

Заметим, недавно Александра Зарицкая разошлась с парнем. Со своей стороны Юрий Мешков заявил, что звезда ему нравится, как девушка. Впоследствии в романтических чувствах призналась и сама певица. Также артисты рассказывали, что уже ходили на свидание.

Читайте также: