У трьох областях вакциновано лише 7% освітян - МОН

У трьох областях вакциновано лише 7% освітян - МОН

Найбільше щеплених у Донецькій області.

У трьох областях України від коронавірусу вакциновано лише менше 10% вчителів.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Найменше щеплень працівників освітніх закладах на Закарпатті та в Тернопільській області - по 7%. Трохи більше - 7,2% COVID-вакцинацій у Рівненській області

За словами очільника МОЗ, станом на 18 листопада принаймні однією дозою препарату щеплені 95,5% освітян. Це понад 538 тис. працівників - 83% від загальної кількості.

За кількістю щеплень від COVID-19 лідирують три області:

Донецька - майже 92%,

Харківська - 91,3%,

Черкаська - 91,1%.

Шкарлет аткож повідомив, що дистанційне навчання діє ще у 4,7 тис. навчальних закладів. Канікули тривають у 66 школах, з яких 45 - у Миколаївській області.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав місцеву владу відновити очне навчання у школах.

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