И дождь, и солнце: погода на выходные 20–21 ноября

Снега пока ждать не стоит.

Этот уикенд порадует и любителей прогулок под зонтиком, и тех, кто уже скучает по ясным дням. По данным Sinoptik.ua, во всех регионах Украины ожидается дождливая суббота и солнечное воскресенье, при этом обойдется без серьезных температурных колебаний.

Планируем выходные: прогулки лучше отложить на воскресенье

В субботу нас ожидает не очень веселая картина за окном – по всей Украине пройдут холодные ноябрьские дожди, особенно влажно будет на востоке и северо-востоке. В Луганской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях будет прохладно – столбики термометра днем не поднимутся выше 3–7 °С. На остальной территории Украины прогноз более оптимистичен – в среднем 7–10 °С. Ночью плюсовая температура удержится везде, кроме Харьковской, Сумской и Донецкой областей, где ожидаются заморозки до -1°С и мокрый снег.

А вот на воскресенье можно смело планировать прогулку или первый поход за новогодними подарками – погода будет хоть и ветреной, но теплой для ноября и ясной. Воздух прогреется до 9-12 ° С в западных областях Украины, на юге и в Винницкой области. В восточных, северных областях и Закарпатье ожидается до 6–9 °С, в центральных регионах и Киеве – до 8–10 °С. Испортить прогноз погоды на выходные может только сильный ветер (до 12 м/с), так что не забывайте дома теплые шапки и перчатки. В воскресную ночь будет без морозов – только на востоке температура упадет до 0°С, на остальной территории ожидается до 3–6°С.

Погода в начале недели

В понедельник погода продолжит радовать ясным небом, без осадков и относительно высокой температурой. Теплее всего будет в Одесской, Николаевской и Херсонской областях — 10-12 °С. Ниже всего столбики термометров опустятся на Волыни, в Ровенской и Черниговской областях – до 4–6 °С. На остальной территории Украины прогноз погоды на понедельник обещает достаточно комфортные 6–10 °С и переменную облачность.

Снега не будет еще долго

По крайней мере, так подсказывают народные приметы. Наши предки приметили, что наши предки в этот день следили за облаками. А вот морозы не заставят себя ждать – после «Михайловских оттепелей» считалось, что земля начинает "замерзать". Итак, если вы еще не выбрали новое термобелье, до сих пор носите легкую куртку и не запаслись питательным кремом для рук, торопитесь – возможно морозы уже совсем близко!

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