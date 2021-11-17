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На польско-белорусской границе мигранты раскинули новый лагерь

На польско-белорусской границе мигранты раскинули новый лагерь

Associated Press

Общее количество нелегалов в новом палаточном городке составляет около 1 тысячи человек.

На границе с Белоруссией ситуация с нелегальными мигрантами заостряется. У КПП "Брузги" иностранные "туристы" обустроили новый лагерь.

Об этом сообщает прес-центр пограничной службы Польши.

В подтверждение польские пограничники опубликовали видео, на котором можно увидеть сотни мигрантов, раскинувших тебе р. "С белорусской стороны на пограничном переходе в "Брузги" бродит группа иностранцев - это новый лагерь. Рядом со старым, в нескольких сотнях метров, еще есть люди. Всего в области около 1000 иностранцев, остальных забрали белорусские службы”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, мигранты покидают палаточный городок на границе с Польшей. Польская пограничная служба обнародовала видео, на котором сотни беженцев в сопровождении белорусских мигрантов уходят в неизвестном направлении.

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