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Выпуск ТСН.19:30 за 17 ноября 2021 года
Выпуск ТСН.19:30 за 17 ноября 2021 года
Новости Украины и мира | Выпуск ТСН.19:30 за 17 ноября 2021 года (полная версия на жестовом языке)
Сюжеты выпуска
Новости Украины и мира | Выпуск ТСН.19:30 за 17 ноября 2021 года (полная версия на жестовом языке)
Новости Украины и мира | Выпуск ТСН.19:30 за 17 ноября 2021 года (полная версия)
Новости Украины: в Винницкой области селяне готовят молочные продукты по старинным рецептам
Новости мира: таланты со всего мира с новыми достижениями попали в книгу рекордов Гиннеса
Коридор затемнений: влияет ли это явление на поведение людей
Погода в Украине: в ближайшие несколько дней температура будет двигаться в плюсовую сторону
"Возрастной ценз" | Как попасть в IT-сферу кандидатам старше 50
Новости мира: Елизавета II провела первую за месяц личную аудиенцию
Украинские музейщики презентовали уникальный проект - произведения мирового искусства можно будет потрогать
Мигрантский кризис: Украина усиливает охрану границы с Беларусью
Новости мира: автопортрет Фриды Кало продали на аукционе за почти 35 миллионов долларов
Новости мира: Лукашенко потребовал от ЕС признать себя легитимным президентом Беларуси и отменить все санкции
Новости Украины: анорексией болеют все больше детей и мужчин
Мигрантский кризис: группа беженцев покидает палаточный городок на границе с Польшей
Во Львовской области разыскивают мать, которая покинула новорожденного младенца на лестнице колледжа | Новости Украины
ГБР завершило 8-летнее расследование преступлений против Майдана, совершенных Виктором Януковичем
Столичные школьники с понедельника возвращаются за парты | Новости Киева
Южный мост столицы снова собираются закрыть на капитальный ремонт | Новости Киева
Дело вагнеровцев: операцию отложили из-за договоренностей о режиме тишины на Донбассе
Стоимость проезда в столичном транспорте планируют повысить в 2,5 раза
В Белой Церкви мужчина угрожал взорвать многоэтажный дом | Новости Украины
В селе Огульцы грузовой поезд сбил женщину | Новости Харьковской области
Мигранты ночью снова штурмовали польскую границу
В Ровенской области две легковушки сбили насмерть пешеходов
Две легковушки с разницей в несколько секунд сбили мужчину и женщину | Новости Украины
Новости с фронта: несмотря на ОБСЕ российские оккупанты ударили с дальнобойных гаубиц по Муратову
В Днепре объявили три подозрения после пожара в доме престарелых | Новости Украины
В смерти 4-летней девочки подозревают ее отца | Новости Днепропетровской области
Во Львовской области грузовик столкнулся со школьными автобусом – пострадали девять детей | Новости Украины
Дело вагнергейта, анорексия, рекорды Гиннеса и другое, - в выпуске ТСН.19:30 за 17 ноября 2021 года
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