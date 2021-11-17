ЕС выделит €700 тыс. на оказание помощи мигрантам на границе Польши и Беларуси

ЕС выделит €700 тыс. на оказание помощи мигрантам на границе Польши и Беларуси

200 тыс. евро должны передать белорусскому Красному Кресту.

Европейский союз выделил €700 тыс. на оказание гуманитарной помощи мигрантам на границе Польши и Беларуси.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

200 тыс. евро получат Красный Крест и Красный полумесяц, которые смогут передать средства белорусскому Красному Кресту. Средства должны потратить на закупку продуктов питания, одеял, гигиенических средств и лекарств.

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"Кроме того, Еврокомиссия подготовила еще €500 тыс. и поддерживает сейчас контакты с международными гуманитарными организациями в поиске путей применения этих средств", — отмечается в заявлении.

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заверил, что ЕС будет поддерживать своих партнеров по оказанию гуманитарной помощи, чтобы облегчить положение людей на границе.

"Я призываю к постоянному доступу гуманитарных организаций с обеих сторон, чтобы добраться до этой большой группы беженцев и мигрантов и оказать им срочную помощь", — подчеркнул он.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

10 ноября в немецком Бундестаге предложили отправить нелегалов из Беларуси в Украину.

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