На польсько-білоруському кордоні мігранти розкинули новий табір

Загальна кількість нелегалів у новому наметовому містечку становить близько 1 тисячі осіб.

На кордоні з Білоруссю ситуація з нелегальними мігрантами загострюється. Біля КПП "Брузги" іноземні "туристи" облаштували новий табір.

Про це повідомляє пресцентр прикордонної служби Польщі.

У підтвердження польські прикордонники опублікували відео, на якому можна побачити сотні мігрантів, які розкинули табір. "З білоруського боку на прикордонному переході в Брузгах перебуває група іноземців – це новий табір. У старому, за кілька сотень метрів, ще є люди. Загалом в області близько 1000 іноземців, решту взяли білоруські служби", - йдеться у повідомленні.

Po stronie białoruskiej przy przejściu granicznym w Bruzgach koczuje grupa cudzoziemców-to nowe obozowisko. Na starym, kilkaset metrów dalej wciąż pozostają osoby. Łącznie w tym rejonie koczuje ok. 1000 cudzoziemców.Pozostałe osoby zostały zabrane przez służby białoruskiej. pic.twitter.com/o7nl4CWWzZ — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 17, 2021

Нагадаємо, раніше повідомляли, мігранти полишають наметове містечко на кордоні з Польщею. Польська прикордонна служба оприлюднила відео, на якому сотні біженців у супроводі білоруських мігрантів йдуть у невідомому напрямку.

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