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На польсько-білоруському кордоні мігранти розкинули новий табір

На польсько-білоруському кордоні мігранти розкинули новий табір

Associated Press

Загальна кількість нелегалів у новому наметовому містечку становить близько 1 тисячі осіб.

На кордоні з Білоруссю ситуація з нелегальними мігрантами загострюється. Біля КПП "Брузги" іноземні "туристи" облаштували новий табір.

Про це повідомляє пресцентр прикордонної служби Польщі.

У підтвердження польські прикордонники опублікували відео, на якому можна побачити сотні мігрантів, які розкинули табір. "З білоруського боку на прикордонному переході в Брузгах перебуває група іноземців – це новий табір. У старому, за кілька сотень метрів, ще є люди. Загалом в області близько 1000 іноземців, решту взяли білоруські служби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомляли, мігранти полишають наметове містечко на кордоні з Польщею. Польська прикордонна служба оприлюднила відео, на якому сотні біженців у супроводі білоруських мігрантів йдуть у невідомому напрямку. 

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