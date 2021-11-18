Среди беженцев на белорусской границе зафиксировали коронавирус

Сейчас в Центре, где базируются мигранты, уже около 1,5 тыс. беженцев.

Первый случай COVID-19 зафиксировали медики среди мигрантов у границы Беларуси.

Об этом сообщил заместитель главы Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, пишет государственное агентство БЕЛТА.

В настоящее время больные находятся в транспортно-логистическом центре (ТЛЦ), где размещают мигрантов с белорусско-польской границы.

"В ТЛЦ зафиксировали один случай коронавируса. Беженец госпитализирован в гродненскую университетскую клинику", — сказал Пранюк.

Сообщается, что в ТЛЦ будет открыт стационарный медицинский пункт для вакцинации беженцев. Их будут вакцинировать от COVID-19 китайской вакциной.

По данным белорусских СМИ, в настоящее время в ТЛЦ находится уже около 1,5 тыс. мигрантов.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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