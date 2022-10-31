Над Днепропетровской областью фиксируют пролет ракет

В понедельник, 31 октября, в масштабную воздушную тревогу над Днепропетровщиной фиксируют пролет вражеских ракет. В частности, вражеские объекты летят в направлении Кривого Рога.

Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Находимся в укрытиях! Еще несколько групп ракет в нашем направлении", — говорится в сообщении.

Кроме того, руководитель Никопольского РВА Евгений Евтушенко сообщил, что в пределах района зафиксирован пролет ракет армии РФ. "Находитесь в укрытиях", — отмечает он.

Напомним, в понедельник, 31 октября, утром вся Украина "покраснела". Во всех регионах, кроме Крыма, была объявлена "тревога". В Днепропетровской области об опасности уведомили в 06:44.

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