Россияне обстреляли Черкасскую область, есть "прилеты": первые детали

Российские оккупационные войска утром 31 октября обстреляли Черкасскую область – "прилеты" зафиксированы на одном из объектов критической инфраструктуры региона.

Об этом заявил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По его данным, в результате атаки РФ в Черкасской области наблюдаются проблемы со светом. Аварийные службы работают

"Враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. В связи с этим, часть области обесточена. Аварийные службы работают", — сказал Игорь Табурец.

Утренние взрывы в Украине

В Украине утром 31 октября объявлена масштабная воздушная тревога. Опасность распространилась на все регионы, кроме незаконно аннексированного Россией Крыма. По предварительным данным, армия РФ выпустила по Украине 15 ракет по акватории Каспийского моря.

Взрывы раздались в Киеве.

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Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о пролете вражеских ракет над Днепропетровщиной. Российские ракеты летели в направлении Кривого Рога.

Также о "прилетах" в Харькове сообщил мэр города Игорь Терехов. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар и по Запорожью. В.о городского главы Запорожья Анатолий Куртев уточнил, что зафиксированы "прилеты" в городе.

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