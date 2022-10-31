В Киеве после серии взрывов возникли проблемы со светом и связью

Утро в столице началось со взрывов.

Утром, 31 октября, после серии взрывов в Киеве возникли проблемы с электроснабжением и мобильной связью.

Так, сейчас во многих районах столицы и области выключили свет. Без электроснабжения также Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель.

Правда, в некоторых из них - это плановые отключения по графику, который можно просмотреть здесь.

Также в Киеве и области есть проблемы с мобильной связью и Интернетом.

Стоит отметить, что с 07:00 утра по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога, во время которой в ряде регионов и Киеве прогремели взрывы.

Напомним, сегодня, 31 октября, в Киеве прогремели несколько взрывов. Сообщается о минимум трех взрывах.

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