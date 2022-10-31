У Києві після серії вибухів виникли проблеми зі світлом і зв'язком

Ранок в столиці розпочався з вибухів.

Вранці 31 жовтня після серії вибухів у Києві виникли проблеми з електропостачанням та мобільним зв'язком.

Так, наразі у багатьох районах столиці та в області вимкнули світло. Без електропостачання також Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель.

Щоправда, в деяких із них це планові відключення згідно з графіком, який можна переглянути тут.

Також у Києві та області є проблеми з мобільним зв'язком та Інтернетом.

Варто зазначити, що від 07:00 ранку по всій території України, крім окупованого Криму, оголошена повітряна тривога під час якої у низці регіонів та Києві пролунали вибухи.

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, у Києві пролунали декілька вибухів. Повідомляється про щонайменше три вибухи.

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