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Над Львовской областью сбили российские ракеты – ОВА

Дата публикации
Просмотры
3928
Время на прочтение
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Над Львовской областью сбили российские ракеты – ОВА

Фото: Повітряне командування "Захід".

В Украине несколько часов продолжается "тревога".

В понедельник, 31 октября, в ходе масштабной воздушной атаки над Львовской областью сбили российские ракеты.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Максим Козицкий.

"Над Львовщиной сбили ракеты врага. Детали со временем. Оставайтесь в укрытиях", — подчеркнул глава ОВА.

К слову, до этого местные власти предупреждали об угрозе ракетного удара. О "тревоге" в области сообщили в 07:23. По состоянию на 09.20 она продолжается.

Напомним, в понедельник, 31 октября, утром вся Украина "покраснела". Оккупанты ударили по объектам инфраструктуры в разных регионах Украины. Взрывы прогремели в Винницкой, Киевской, Черкасской областях, а также в Харькове.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3928
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