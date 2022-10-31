Над Львовской областью сбили российские ракеты – ОВА

В Украине несколько часов продолжается "тревога".
В понедельник, 31 октября, в ходе масштабной воздушной атаки над Львовской областью сбили российские ракеты.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Максим Козицкий.
"Над Львовщиной сбили ракеты врага. Детали со временем. Оставайтесь в укрытиях", — подчеркнул глава ОВА.
К слову, до этого местные власти предупреждали об угрозе ракетного удара. О "тревоге" в области сообщили в 07:23. По состоянию на 09.20 она продолжается.
Напомним, в понедельник, 31 октября, утром вся Украина "покраснела". Оккупанты ударили по объектам инфраструктуры в разных регионах Украины. Взрывы прогремели в Винницкой, Киевской, Черкасской областях, а также в Харькове.
Читайте также:
- Ракетный удар по Буковине: в ОВА сообщают об атаке на объект критической инфраструктуры
- Над Львовщиной сбили российские ракеты – ОВА
- В Винницкой области сбитая российская ракета упала на гражданские объекты — ОВА