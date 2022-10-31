"Антитіла" эмоционально вживую спели на польском "Голосе страны"

Тарас Тополя спел песню 2Step, которая была выпущена в сотрудничестве с британским певцом Эдом Шираном.

Украинская группа "Антитіла" эмоционально выступила на польской версии шоу "Голос страны". Украинцы были специально приглашенными гостями.

В частности, Тарас Тополя на польском проекте вживую исполнил композицию, которая была записана вместе с британским певцом Эдом Шираном. Солист "Антитіл" спел куплет Эда на английском языке, а свою партию – на украинском.

"Специальное выступление на "Голосе страны" Польша. Песня, которая стала символом веры и надежды на победу, для украинцев звучит вживую, как символ поддержки, уважения, благодарности и единства", — отметил Тополя.

Кроме этого, музыканты коллектива поблагодарили поляков за поддержку, а также за то, что дали возможность выступить на проекте.

"Уважение, доверие, поддержка, единство! Спасибо, Польша!" – отметил Тополя.

Напомним, между тем в Украине тоже идет трансляция шоу "Голос країни-12". В девятом выпуске шоу показали неожиданный дуэт участников, записанный на расстоянии. Как отметил Вакарчук, такого в истории шоу еще не было.

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