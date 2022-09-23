Сильвестр Сталлоне помирился с супругой после громких заявлений о разводе

Месяц назад Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин заявили о своем разводе после 25 лет в браке. Новость ошеломила всех знакомых и поклонников пары.

Однако, похоже, голливудский актер и модель наконец-то смогли найти общий язык и дошли к примирению. Как сообщил инсайдер изданию Page Six, сейчас Сильвестр и Дженнифер снова чувствуют себя счастливыми.

"Они решили снова встретиться дома, где поговорили и смогли уладить свои разногласия. Они оба очень счастливы", — сообщил представитель пары.

Фото: instagram.com/officialslystallone

Слова инсайдера подтвердили документы из суда, направленные адвокатами супругов, чтобы приостановить процесс расторжения брака.

Кстати, на примирение с любимой несколько дней назад намекнул и сам Сильвестр Сталлоне — голливудский актер поделился в Instagram нежными фотографиями с женой и тремя их общими дочерьми.

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