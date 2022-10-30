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Третья мировая: Жданов объяснил, почему страны Запада не объявят войну России

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Третья мировая: Жданов объяснил, почему страны Запада не объявят войну России

По мнению Жданова, нельзя, чтобы в войну вступали страны Запада, особенно страны-члены НАТО.

США и страны Запада не объявят войну России и не введут свои войска в Украину, ведь это автоматически повлечет за собой третью мировую войну.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Нет, не присоединятся (вооруженные силы западных стран – Ред.). Сразу вам скажу. Если, не дай Бог, присоединятся другие страны, это будет мировая война. Иран поставляет России беспилотники, а Беларусь фактически является участником войны. Но все равно война носит региональный характер. Да и Беларусь фактически — сателлит РФ. А если вступит в бой НАТО, то это будет мировая война", — считает эксперт.

По мнению Жданова, нельзя, чтобы в войну вступали страны Запада, особенно страны-члены НАТО.

"Тогда будет совсем другой уровень войны. Они нам снабжают оружие, они нам оказывают военно-техническую помощь, они нам оказывают экономическую финансовую помощь. Но, к сожалению, будем воевать мы сами", — считает он.

Эксперт подчеркнул, что Путин больше всего пытается доказать свою субъектность и посадить США и Байдена за стол переговоров – прежде всего, чтобы показать собственную значимость.

"Если они, например США, вступают в войну на нашей стороне, значит, они уже вынуждены будут с Путиным садиться за один стол переговоров. Байден будет говорить с Путиным. Это то, чего хочет президент РФ. Ведь сейчас Путина опустили "ниже плинтуса", с ним никто не желает говорить.

Ведь победа – это достижение целей войны. А это одна из целей этой войны — чтобы вернуть Россию на геополитическую арену и Путин диктовал всему миру свои условия и влиял на все процессы в мире… Допустить этого нельзя. Поэтому, к сожалению, воевать мы будем сами", — подытожил Жданов.

Напомним, что Россия в последнее время говорит о необходимости переговоров. Но представители Украины отмечают, что Россия не способна к переговорам и выдвигает только ультиматумы.

По мнению министра иностранных дел Кулебы, россияне просто имитируют готовность к переговорам.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил бессмысленность потенциальных переговоров с Россией о войне.

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