Может ли Россия развязать Третью мировую войну: эксперт объяснил

Если Россия начнет забрасывать Европу ракетами – это приведет к Третьей мировой войне. Однако у нее нет физических средств и вооружения для того, чтобы заходить в другие государства.

Россия может развязать Третью мировую в случае, если начнет бомбить Европу. Однако для этого у нее не хватает вооружения.

Об этом в интервью ТСН рассказал политический эксперт Дмитрий Васильев.

“У России нет физических средств и вооружения для того, чтобы заходить войском в Европу. Потому что украинская армия их сильно разбивает. Но ракетами они действительно могут забрасывать и фактически это может спровоцировать Третью мировую войну. Без какого-либо конкретного действия конкретной страны НАТО мировой войны не будет. Мы видим, что практически все страны мира против этой войны – даже Китай и Индия. Они очень неодобрительно отозвались о 10 октября. Они давно предлагают Путину остановиться”, — подчеркнул Дмитрий Васильев.

Напомним, что оккупанты так быстро бегут из Херсона, что оставляют за собой целые склады с кучей боеприпасов.

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