Відрізала голову, а тіло викинула: у Британії жінка вбила подругу заради вигоди

У Лондоні жінка розправилася зі своєю подругою, а тіло заховала у валізу, намагаючись позбутися відповідальності.

У Британії засудили жінку, яка вбила та обезголовила свою подругу, а потім поклала її тіло у валізу та викинула її.

Про страшну історію пише Бі-бі-сі.

Джемма Мітчелл відбуватиме щонайменше 34 роки ув'язнення за вбивство 67-річної Мі Куен Чонг, яке сталося в її будинку в Лондоні.

За словами судді, вбивство було здійснено заради вигоди.

"Жахлива обставина - це те, що ви зробили з її тілом після того, як вбили її", - сказав суддя.

Тіло Чонг виявив у лісі в Солкомбі відпочивальник, а її голову знайшли неподалік за декілька днів. Патологоанатом, який проводив посмертну експертизу Чонг, не зміг встановити причину смерті через розкладання тіла, але зміг визначити перелом черепа жінки. У суді було зазначено, що поранення, ймовірно, завдали ударом зброєю, а ребра Чонг було зламано, коли Мітчелл затиснула її у валізу.

Обвинувачення стверджувало, що Мітчелл виношувала план вбивства самотньої ​​вдови після того, як подружилася з нею через церковну групу.

Коли Чонг відмовилася надати Мітчелл 200 тисяч фунтів стерлінгів (231 тисяча доларів) на ремонт її занедбаного будинку вартістю 4 мільйони фунтів стерлінгів, Мітчелл убила її та підробила заповіт на успадкування більшої частини спадку, який складав понад 700 тисяч фунтів стерлінгів (800 тисяч доларів).

Виступаючи після засідання, мати обвинуваченої сказала, що вона "шокована" тим, що її доньку засудили за наявності недостатньої кількості доказів, і пообіцяла подати апеляцію.

Вона стверджувала, що у валізі був не труп, а "посуд, столові прибори і кухонні рушники".

Після оголошення вироку старший інспектор Джим Іствуд сказав: "Мітчелл так і не взяла на себе відповідальності за вбивство Чонг, тому на деякі питання відповідей немає. Єдине, що нам відомо напевно, це те, що це були зловмисні дії, здійснені злою жінкою, і її єдиним мотивом, очевидно, була фінансова вигода".

Раніше стало відомо, що поліція США виявила останки давно померлого чоловіка в холодильнику однієї з приватних квартир в Туелі, штат Юта.

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