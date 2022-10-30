Окупанти влучили у підстанцію в Енергодарі – частина міста без світла

Частина Енергодара залишилась без світла через влучання росіян у підстанцію.

Мер Енергодара Дмитро Орлов попередньо повідомив, що у неділю, 30 жовтня, окупанти влучили у промислову зону, пошкодивши одну з підстанцій.

Про це міський очільник написав у Telegram.

Інформації, коли відновлять електропостачання, поки немає.

"Ранок неділі окупанти в Енергодарі почали з провокацій. Зараз, внаслідок обстрілу рашистами промислової зони, більша частина міста залишилися без світла. Попередньо – влучили в одну з підстанцій. Чекаємо на оновлення інформації щодо масштабів пошкодження та відновлення електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Енергодарі та на ЗАЕС

Окупанти регулярно обстрілюють Енергодар, в якому також розташована Запорізька АЕС.

Державна інспекція ядерного регулювання України дізналася про те, що Росія проводить незаконне будівництво на захопленій Запорізькій атомній електростанції і закликає МАГАТЕ перевірити це.

Окупанти також не можуть запустити ЗАЕС на повну потужність.

Нещодавно стало відомо, що росіяни, які нібито вивезли дітей з Енергодара на оздоровлення до Росії, незаконно утримують їх в Краснодарському краю, заявивши батькам, що діти ходитимуть там до школи.

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