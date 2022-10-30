Оккупанты попали в подстанцию в Энергодаре – часть города без света

Часть Энергодара осталась без света из-за попадания россиян в подстанцию.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов предварительно сообщил, что в воскресенье, 30 октября, оккупанты попали в промышленную зону, повредив одну из подстанций.

Об этом городской глава написал в Telegram.

Информации, когда возобновят электроснабжение, пока нет.

"Утро воскресенья оккупанты в Энергодаре начали с провокаций. Сейчас, в результате обстрела рашистами промышленной зоны, большая часть города осталась без света. Предварительно – попали в одну из подстанций. Ждем обновления информации о масштабах повреждения и восстановления электроснабжения", — говорится в сообщении.

Ситуация в Энергодаре и на ЗАЭС

Оккупанты регулярно обстреливают Энергодар, в котором также расположена Запорожская АЭС.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины узнала о том, что Россия проводит незаконное строительство на захваченной Запорожской атомной электростанции и призывает МАГАТЭ проверить это.

Оккупанты также не могут запустить ЗАЭС на полную мощность.

Недавно стало известно, что россияне, якобы вывезшие детей из Энергодара на оздоровление в Россию, незаконно удерживают их в Краснодарском крае, заявив родителям, что дети будут ходить там в школу.

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