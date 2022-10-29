Оккупанты не могут запустить ЗАЭС на полную мощность

У так называемых новых "руководителей" Запорожской атомной станции проблемы с налаживанием работы АЭС.
Незаконное "руководство" Запорожской АЭС продолжает требовать от работников подписать контракт с российской компанией "Росатом". После того, как оккупанты создали новую компанию для управления захваченной ЗАЭС, у новых "руководителей" проблемы с налаживанием работы.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Прежде всего россиянам не удается запустить АЭС на полную мощность. В том числе и потому, что работники АЭС отказываются подписывать новые договоры с "Росатомом". Несмотря на давление со стороны оккупантов, персонал ЗАЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в течение временной оккупации город Энергодар, где расположена АЭС, покинули более 80% гражданского населения.
Центр национального сопротивления призывает всех граждан на временно оккупированных территориях выезжать на подконтрольную территорию Украины.
Террор россиян на ЗАЭС
Российская армия 4 марта захватила город Энергодар Запорожской области, впоследствии разместив свои войска на территории Запорожской атомной станции.
25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от сети.
Позже оккупанты начали похищать работников АЭС, так, 17 октября, россияне похитили начальника службы информационных технологий и помощника генерального директора станции.
По данным НАЭК "Энергоатом", оккупанты готовятся бежать из Энергодара – они массово грабят отели, вывозя оттуда имущество.
По данным Генштаба ВСУ, Россия провела ротацию на ЗАЭС, а работникам станции запретили выезд из города.
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