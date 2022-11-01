Выиграйте iPhone 14 и 250 BUSD в акции АЛЛО и Binance

Национальный маркетплейс АЛЛО с 31 октября по 30 ноября 2022 года проводит вместе с биржей криптовалют Binance акцию с главным призом iPhone 14 Pro 256GB и 250 BUSD и другими призами на общую сумму до 250 тысяч гривен.

20 победителей получат:

1 место - iPhone 14 Pro 256GB Space Black от АЛЛО и 250 BUSD на Binance,

2-3 место - робот-пылесос RoboRock S7 Black от АЛЛО и 200 BUSD на Binance,

4-15 место - фитнес-браслет Mi Smart Band 7 Black от АЛЛО и 150 BUSD на Binance,

16-20 место - 100 BUSD на Binance.

Принять участие в акции очень просто:

1. Установить мобильное приложение АЛЛО и зарегистрируйтесь в нем в период с 31 октября до 30 ноября включительно.

2. Зарегистрировать аккаунт (или уже быть пользователем) Binance и пройти верификацию.

3. Заполнить специальную форму регистрации на сайте Binance.

С правилами акции и шагами можно ознакомиться на https://allo.ua/ua/binance-promo.

Розыгрыш будет проведен среди всех, кто выполнил условия Акции, а 20 победителей будут опредены на основе совпадения хеш-значения BNB Chain с уникальными Binance ID. Огласит победителей команда Binance в течение 7 дней после окончания акции, до 7 декабря 2022 года. Результаты будут опубликованы на странице акции на сайте АЛЛО.

Кроме главных призов, участники могут получить и welcome поощрения:

- 100 АЛЛО Грошей за регистрацию в мобильном приложение АЛЛО в течение 30 дней с момента завершения акции. АЛЛО Гроші – это уникальная программа лояльности от АЛЛО. АЛЛО Грошима можно оплатить 100% стоимости товара (за вычетом 1 гривны). Каждая 1 единица АЛЛО Грошей равна 1 гривне.

- WELCOME Бонус до 100 BUSD и -20% на торговые комиссии при условии регистрации и прохождения верификации на Binance в период Акции, по промокоду «ALLOUA». BUSD – это регулированный стейблкойн, обеспеченный фиатом и привязанный к курсу доллара США. Бонусы начисляются в случае выполнения заданий, которые будут приходить в Binance Account в разделе “Центр заданий”, их размер варьируется.

АЛЛО — маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики инструментов до одежды и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более чем 100 городах Украины.

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Binance — ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, включающий крупнейшую по объему торговую биржу цифровыми активами. Платформа Binance, которой доверяют миллионы людей в мире, стремится помочь пользователям получить свободу денег. Она предлагает уникальный портфель криптовалютных продуктов и возможностей. Среди них: торговля и финансы, образование, исследования, благотворительность, инвестиции и инкубация, децентрализация и инфраструктурные решения и многое другое. Для получения более подробной информации посетите Binance.com.