Під Одесою уві сні помер 15-річний хлопець: подробиці

В Одеській області під час сну помер юнак.
В Березівському районі Одеської області помер 15-річний юнак. Хлопця без ознак життя виявила його тітка.
Про це повідомляє "Волнорез".
Хлопець мешкав з опікункою. На момент смерті підлітка жінки вдома не було, вона поїхала у справах до Одеси. Коли ж повернулася, знайшла тіло племінника у ліжку.
За словамии тітки, її племінник пішов гуляти, а коли повернувся - ліг спати.
Померлий мав вроджену хворобу. Попередня причина смерті неповнолітнього — "асфіксія, удушення внаслідок аспірації шлункового вмісту". Іншими словами підліток захлинувся блювотними масами.
Слідство триває.
Нагадаємо, що в Одесі 14-річна дівчинка випала з вікна 8 поверху і залишилась жива. Вона намагалася скоїти самогубство.
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