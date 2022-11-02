Під Одесою уві сні помер 15-річний хлопець: подробиці

В Одеській області під час сну помер юнак.

В Березівському районі Одеської області помер 15-річний юнак. Хлопця без ознак життя виявила його тітка.

Про це повідомляє "Волнорез".

Хлопець мешкав з опікункою. На момент смерті підлітка жінки вдома не було, вона поїхала у справах до Одеси. Коли ж повернулася, знайшла тіло племінника у ліжку.

За словамии тітки, її племінник пішов гуляти, а коли повернувся - ліг спати.

Померлий мав вроджену хворобу. Попередня причина смерті неповнолітнього — "асфіксія, удушення внаслідок аспірації шлункового вмісту". Іншими словами підліток захлинувся блювотними масами.

Слідство триває.

Нагадаємо, що в Одесі 14-річна дівчинка випала з вікна 8 поверху і залишилась жива. Вона намагалася скоїти самогубство.

Читайте також: