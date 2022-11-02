Под Одессой во сне скончался 15-летний парень: подробности

В Одесской области во время сна умер молодой парень.

В Березовском районе Одесской области скончался 15-летний парень. Парня без признаков жизни обнаружила его тетя.

Об этом сообщает "Волнорез".

Парень жил с опекуншей. На момент смерти подростка женщины дома не было, она уехала по делам в Одессу. Когда вернулась, нашла тело племянника в постели.

По словам тетки, ее племянник пошел гулять, а когда вернулся — лег спать.

Умерший имел врожденную болезнь. Предварительная причина смерти несовершеннолетнего — "асфиксия, удушение в результате аспирации желудочного содержимого". Другими словами подросток захлебнулся рвотными массами.

Следствие продолжается.

Напомним, что в Одессе 14-летняя девочка выпала из окна 8 этажа и осталась жива. Она пыталась совершить самоубийство.

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