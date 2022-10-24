У Польщі 14-річний місцевий підліток молотком побив 7-річну дівчинку з України

В містечку Неполоміце в Польщі місцевих підліток побив молотком дівчинку з України. Батьки 7-річної Софії зняли побої і вирішили покарати кривдника їхньої доньки.

Про це ТСН.ua розповіла мама дівчинки Ірина Івлєва.

За словами жінки, інцидент стався минулого тижня біля будинку, де її родина арендує житло. Ірина з чоловіком працюють в різні зміни, щоб хтось постійно був вдома і наглядав за дітьми. Того дня, десь на пів години чоловік поїхав забрати дружину з роботи і привезти додому, а після цього йшов сам на зміну. 7-річна Софія з 9-річним старшим братом та його другом-однолітком гралися на подвір'ї м'ячем. Територія будинку огороджена, тож сторонні сюди не потрапляють.

Якоїсь миті хлопчики відлучилися, щоб винести на вулицю кольорові картки, а Софія залишилася на футбольному майданчику сама. До неї підійшла місцева 9-річна дівчинка Ола і заходилася відбирати м'яч. Через це дівчатка поконфліктували, Ола кинула м'яч через паркан у кущі і пішла, а Софія залишилася на вулиці і намагалася його дістати.

За кілька хвилин дівчинка повернулася зі старшим 14-річним братом Ігорем та його 13-річним другом.

"Брат Оли дав знак сестрі, і та почала бити Софію. Моя донька почала втікати і намагалася перелізти через невеличкий паркан поруч. Вони втрьох почали її стягувати, а Ігор почав її бити молотком по животі і по ребрах. Нам дуже пощастило, що він не потрапив їй у голову", - розповідає мама дівчинки.

Далі підлітків щось злякало і вони втекли, а побита Софійка повернулася додому і сховалася в своїй кімнаті.

Вже трохи згодом дівчинка таки зізналася мамі, що її побили молотком. Шокована Ірина одразу зателефонувала в екстрену службу 112, щоб викликали поліцію та медиків. Правоохоронці та працівники швидкої склали протоколи, а батьків скерували до амбулаторії, щоб зняли побої. Медичні висновки батьки Соні потім віднесли до поліції, і їх долучили до справи.

Жінка говорить, що розшукати кривдника доньки було нескладно, оскільки вони живуть в одному будинку. Вона разом із поліцією пішла до батьків хлопчика.

"Я бачила молоток, який лежав на столі і яким він побив мою дитину. Він розповідав поліції, як все було, я була в шоковому стані й не дуже слухала, що він говорив. Єдине, що різануло - це те, що він змовчав про молоток. Коли я акцентувала на цьому увагу, він заперечував, що бив Софію молотком, говорив, що просто поштовхав", - говорить жінка.

За словами Ірини, наступного дня вони поїхали в службу захисту у справах дітей зі зверненням, щоб фахівці перевірили підлітка-кривдника на психічний стан. Жінка говорить, що не бажала, щоб його судили, а лише щоб винесли адміністративне покарання, навіть хотіла написати відповідну заяву.. але це було до розмови з татом хлопця. Після неї жінка зрозуміла, що підліток може вчинити згодом щось жахливе, оскільки батьки в тому, що відбулося, його провини не вбачають і навіть не намагалися з'ясувати, що насправді сталося.

"Тато Ігора при мені зателефонував власнику житла, яке ми арендуємо, і сказав, що ми створюємо йому проблеми. Мовляв, це ми самі побили молотком свою дитину і хочему звернути на його сина. Назвав мене "шизанутою наркоманкою", що ми "ї*бані українці" і хочемо від нього грошей. Моя родина достатньо заробляє, щоб винаймати трикімнатне житло і не від кого не залежати, його гроші мені непотрібні, я хочу справедливості", - говорить Ірина.

Зараз жінка записала свою доньку до дитячого психолога, а також знайшла адвоката, щоб дати далі хід справі про побиття її дитини.

"Це - не перший випадок, коли цей підліток займає дітей. Я з'ясувала, що вже були випадки, коли він застосовує насильство до інших дітей, загалом обирає молодших від себе. Найменший вік дитини, яку він штовхав - дівчинка 4 років", - говорить Ірина.

Нагадаємо, що у Польщі поляк збив на авто українця. Друзі останнього намагалися зупинити водія-порушника. Йому вдалося втекти і викликати собі на допомогу приятелів. Ті палицями відгамселили українців.

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