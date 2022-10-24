Концерт гурту "ТНМК" у Флоренції скасували: "Нам не дали зіграти"

Вчора, 23 жовтня, в українського гурту "ТНМК" мав відбутися концерт у Флоренції, утім його скасували.

Як пояснив учасник колективу Фоззі, поліція не дозволила виступати. Скасування концерту "ТНМК" пояснили тим, що поруч відбувалася акція неофашистів. Задля того, щоб уникнути сутичок, українцям не дозволили грати.

"Флоренція прекрасна. Просто неочікувано прекрасна. Тільки нам не дали там вчора зіграти - поліція відкликала дозвіл на акцію. Щось типу - поруч акція неофашистів, краще не загострювати. Навіть під гітару не дозволили. А в барабанщика з кишені вкрали телефон. Такого плану гастролі вчора були", - розповів Фоззі.

Водночас колектив сподівається, що сьогоднішній їхній концерт, який запланований біля Римського форуму таки вдасться відіграти.

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