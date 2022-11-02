Дженніфер Еністон вимагає від Бреда Пітта 100 мільйонів доларів - ЗМІ

Зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон хоче отримати від колишнього чоловіка, голлівудського актора, Бреда Пітта 100 мільйонів доларів.

Акторка вирішила звернутися до суду після того, як дізналася, що ексчоловік вирішив продати свій продюсерський центр Plan B, над яким працював разом із Еністон. Про це виданню Heat World повідомив інсайдер.

За словами джерела, протягом тривалого часу Дженніфер була не лише співавтором центру, а й консультантом у багатьох проєктах.

Дженніфер Еністон і Бред Пітт / Фото: Associated Press

"Справа не тільки в грошах. Для Джен не менш важливі принципи. Суть у тому, що вона була одним із творців та засновників Plan B, і хоча формально він перейшов до Бреда, вона не отримала нічого схожого на заслужене визнання за те, що працювала над його створенням від самого початку. До того ж, вона виступала як фактичний консультант протягом багатьох років, коли Бреду потрібно було підкинути ідеї для проектів або прийняти рішення про великі інвестиції", - поділився інсайдер.

Дженніфер Еністон і Бред Пітт / Фото: Associated Press

Як стало відомо, Еністон і гадки не мала про те, що Пітт має наміри продати продюсерський центр. Це дуже образило Дженніфер, адже вже багато років колишнє подружжя підтримує дружні стосунки. Відтепер акторка хоче отримати від ексчоловіка визнання себе співавтором проєкту, а також компенсацію у розмірі 100 мільйонів доларів.

"Джен все ще дбає про Бреда і не говорить про нього нічого поганого. Але подібний інцидент є жорстоким нагадуванням про те, що в них є проблеми, на які вона скаржилася всі ці роки. Якщо Бред хоче вчинити правильно по відношенню до Джен, він залізе до своєї кишені і випише їй чек на 100 мільйонів доларів, що буде краплею в морі, якщо цей продаж відбудеться", - каже інсайдер.

Дженніфер Еністон і Бред Пітт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Бред Пітт також й досі продовжує з'ясовувати стосунки із ексдружиною Анджеліною Джолі. Нещодавно актор відповів на звинувачення колишньої щодо насильства над їхніми спільними дітьми.

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