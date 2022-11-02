Дженнифер Энистон требует от Брэда Питта 100 миллионов долларов — СМИ

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон хочет получить от бывшего мужа, голливудского актера, Брэда Питта 100 миллионов долларов.

Актриса решила обратиться в суд после того, как узнала, что экс-супруг решил продать свой продюсерский центр Plan B, над которым работал вместе с Энистон. Об этом изданию Heat World сообщил инсайдер.

По словам источника, долгое время Дженнифер была не только соавтором центра, но и консультантом во многих проектах.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт / Фото: Associated Press

Дело не только в деньгах. Для Джен не менее важны принципы. Суть в том, что она была одним из создателей и основателей Plan B, и хотя формально он перешел к Брэду, она не получила ничего похожего на заслуженное признание за то, что работала над его созданием с самого начала. К тому же она выступала как фактический консультант в течение многих лет, когда Брэду нужно было подбросить идеи для проектов или принять решение о крупных инвестициях", — поделился инсайдер.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт / Фото: Associated Press

Как стало известно, Энистон и не подозревала о том, что Питт намерен продать продюсерский центр. Это очень оскорбило Дженнифер, ведь уже много лет бывшие супруги поддерживают дружеские отношения. Теперь актриса хочет получить от экс-супруга признание себя соавтором проекта, а также компенсацию в размере 100 миллионов долларов.

"Джен все еще заботится о Брэде и не говорит о нем ничего плохого. Но подобный инцидент является жестоким напоминанием о том, что у них есть проблемы, на которые она жаловалась все эти годы. Если Брэд хочет поступить правильно по отношению к Джену, он залезет". в свой карман и выпишет ей чек на 100 миллионов долларов, что будет каплей в море, если эта продажа состоится", - говорит инсайдер.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт / Фото: Getty Images

Напомним, что Брэд Питт также до сих пор продолжает выяснять отношения с экс-супругой Анджелиной Джоли. Недавно актер ответил на обвинение бывшей в отношении насилия над их общими детьми.

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