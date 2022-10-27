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Оля Полякова стане учасницею "Танців з зірками" у Грузії

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Оля Полякова стане учасницею "Танців з зірками" у Грузії

Оля Полякова на українських "Танцях з зірками"

Перший прямий ефір 11 сезону танцювального шоу стартує вже наступного понеділка, 31 жовтня.

Українська співачка, тренерка шоу "Голос країни-12" Оля Полякова візьме участь у грузинській версії шоу "Танці з зірками". Про це стало відомо з власних джерел ТСН.ua

Майбутній проєкт стане другим танцювальним шоу за участю української співачки.

Зазначимо, що 2019 року Полякова підкорювала паркет в парі зі Степаном Місюркою. Участь артистки запам'яталась глядачеві не лише екстраординарними витівками та шоу, але й спеціальною нагородою від BBC Studios за "Несподівану пару та номер" за виконання ча-ча-ча в образах Мерилін Монро і Дональда Трампа.

Оля Полякова на українських
Оля Полякова на українських "Танцях з зірками"
Оля Полякова на українських
Оля Полякова на українських "Танцях з зірками"

Сама ж співачка поки що ніяк не коментує свою участь, як і чутки про те, що, ймовірно, її партнером за танцювальним майданчиком стане Іраклі Макацарія.

Нагадаємо, що під час минулого ефіру "Голосу країни" на етапі "вокальні бої" Оля Полякова не втримала сліз і розплакалася. Емоції взяли верх над зіркою, коли вона прощалася з одним з учасників її команди.

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