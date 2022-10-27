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Оля Полякова станет участницей "Танцев со звездами" в Грузии

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Оля Полякова станет участницей "Танцев со звездами" в Грузии

Оля Полякова на украинских "Танцах со звездами"

Первый прямой эфир 11 сезона танцевального шоу стартует уже в следующий понедельник, 31 октября.

Украинская певица, тренер шоу "Голос країни-12" Оля Полякова примет участие в грузинской версии шоу "Танцы со звездами". Об этом стало известно из собственных источников ТСН.ua

Будущий проект станет вторым танцевальным шоу при участии украинской певицы.

Отметим, что в 2019 году Полякова покоряла паркет в паре со Степаном Мисюркой. Участие артистки запомнилось зрителю не только экстраординарными выходками и шоу, но и специальной наградой от BBC Studios за "Неожиданную пару и номер", исполнив ча-ча-ча в образах Мэрилин Монро и Дональда Трампа.

Оля Полякова на украинских
Оля Полякова на украинских "Танцах со звездами"
Оля Полякова на украинских
Оля Полякова на украинских "Танцах со звездами"

Сама же певица пока никак не комментирует свое участие, как и слухи о том, что, вероятно, ее партнером по танцевальной площадке станет Иракли Макацария.

Напомним, что во время прошлого эфира "Голосу країни" на этапе "вокальные бои" Оля Полякова не удержала слез и разрыдалась. Эмоции одержали верх над звездой, когда она прощалась с одним из участников ее команды.

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