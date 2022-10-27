Оля Полякова станет участницей "Танцев со звездами" в Грузии

Украинская певица, тренер шоу "Голос країни-12" Оля Полякова примет участие в грузинской версии шоу "Танцы со звездами". Об этом стало известно из собственных источников ТСН.ua

Будущий проект станет вторым танцевальным шоу при участии украинской певицы.

Отметим, что в 2019 году Полякова покоряла паркет в паре со Степаном Мисюркой. Участие артистки запомнилось зрителю не только экстраординарными выходками и шоу, но и специальной наградой от BBC Studios за "Неожиданную пару и номер", исполнив ча-ча-ча в образах Мэрилин Монро и Дональда Трампа.

Оля Полякова на украинских "Танцах со звездами"

Оля Полякова на украинских "Танцах со звездами"

Сама же певица пока никак не комментирует свое участие, как и слухи о том, что, вероятно, ее партнером по танцевальной площадке станет Иракли Макацария.

Напомним, что во время прошлого эфира "Голосу країни" на этапе "вокальные бои" Оля Полякова не удержала слез и разрыдалась. Эмоции одержали верх над звездой, когда она прощалась с одним из участников ее команды.

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