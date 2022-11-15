Росія вдарила чотирма ракетами по Запоріжжю

РФ близько четвертої ранку вдарила по Запоріжжю.

Вранці 15 листопада російська армія вдарила чотирма ракетами по передмістю Запоріжжя. Ймовірно, було застосовано ракети С-300.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Постраждалих та руйнувань не виявлено. Логіку російських терористів важко зрозуміти. Будьмо уважними і обережними!" - написав він.

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Нагадаємо, у ніч проти 15 листопада мешканці Запоріжжя повідомляли про вибухи. Вони пролунали після оголошення повітряної тривоги.

Напередодні російські окупанти залишили без світла більшість тимчасово захопленої території Запорізької області. У зв'язку з цим зникає і водопостачання.

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