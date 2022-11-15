Россия ударила четырьмя ракетами по Запорожью

РФ около четырех утра ударила по Запорожью.
Утром 15 ноября российская армия ударила четырьмя ракетами по пригороду Запорожья. Вероятно, были применены ракеты С-300.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.
"Пострадавшие и разрушения не обнаружены. Логику российских террористов трудно понять. Будьте внимательны и осторожны!" – написал он.
Напомним, в ночь на 15 ноября жители Запорожья сообщали о взрывах. Они прозвучали после оглашения воздушной тревоги.
Накануне российские оккупанты оставили без света большинство временно захваченной территории Запорожской области. В связи с этим исчезает и водоснабжение.
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