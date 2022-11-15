Мешканців Прикарпаття попереджають про звуки вибухів: що сталося

У вівторок, 15 листопада, мешканці Івано-Франківської області можуть чути звуки вибухів. Людей просять не хвилюватися, адже відбуватимуться навчання.

Про це повідомила керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За словами очільниці Прикарпаття, будуть відбуватися навчання військових. Саме тому можуть бути характерні звуки.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання. Стежте за сигналами повітряної тривоги та обов'язково прямуйте в укриття.", - наголосила керівниця ОВА.

Як повідомлялося, днями на вулицях Києва та області можуть з’явиться важка техніка та військові. Заступник командувача Сухопутних військ Олександр Павлюк попередив: це будуть навчання для військових, які задіяні в обороні Києва. Буде залучений особовий склад, військова техніка та озброєння.

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