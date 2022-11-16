Как остановить Путина: Зеленский отметил чувство победы Украины

Если сейчас ослабеть, то потом с той стороны ответит за все.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о перспективах мира в случае ослабления позиции Украины. Так что главу Кремля остановить необходимо.

Об этом шла речь во время пресс-конференции с представителями СМИ в среду, 16 ноября.

"Мы понемногу его (Владимира Путина – ред.) останавливаем. В воздухе нашего государства и не только появилось ощущение, что Путин не так крепок, и не такая их армия крепкаz. И чувство победы Украины появляется. Обратно уже нельзя. Нужно только вперед. Если сейчас ослабеть, то потом с той стороны будет ответ всего», — отметил Зеленский.

Он также отметил, что мировые партнеры Украины "должны понять это" и поддержать Украину на пути к победе.

"Нужно идти спокойно вперед, иногда во тьме", — добавил президент.

Ранее советник руководителя Офиса президента призвал Европу не откладывать ключевые решения и закрыть небо над Украиной.

Напомним, что 15 ноября в Польше, в селе Пшеводуве, прогремел взрыв, вызванный падением ракеты, в результате чего погибли два человека. Это произошло примерно в 6 километрах от украинско-польской границы.

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