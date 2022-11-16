Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В платье с декольте до пупка: Габриэль Юнион в эффектном образе от Valentino на премьере мультфильма

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
473
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В платье с декольте до пупка: Габриэль Юнион в эффектном образе от Valentino на премьере мультфильма

Габриэль Юнион / Фото: Associated Press

50-летняя актриса выбрала для выхода в свет смелый образ в ярком оттенке.

В Лос-Анджелесе состоялась премьера мультфильма "Странный мир", созданного студией Walt Disney Animation Studios. На красной дорожке показа появилась актриса и бывшая модель Габриэль Юнион.

Для мероприятия Габриэль выбрала эффектное ярко-розовое платье от бренда Valentino. Впервые это платье было представлено в Италии во время показа кутюрной коллекции осень-зима 2022.

Платье выполнено из плотной ткани, имеет глубокое декольте до пупка, украшенное огромными розами, а также разрез на юбке. Свой образ актриса дополнила высокой прической, макияжем и крупными кольцами на руках с драгоценными камнями.

Габриэль Юнион / © Associated Press
Габриэль Юнион / Фото: Associated Press

На красную дорожку Габриэль вышла со своим мужем - баскетболистом Дуэйном Уэйдом. Спортсмен решил соответствовать яркому образу жены, поэтому надел на премьеру мультфильма черный костюм и ярко-розовые кроссовки.

Габриэль Юнион / © Associated Press
Габриэль Юнион / Фото: Associated Press

Также на мероприятие пара взяла свою младшую дочь Каавию Джеймс Юнион Уэйд. Малышка была очень стильной в черном стеганом платье, ботинках и с розовой сумкой Valentino.

Габриэль Юнион / © Associated Press
Габриэль Юнион / Фото: Associated Press

Читайте также:

Самые бессмысленные сплетни о мировых звездах

Самые бессмысленные сплетни о мировых звездах

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
473
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация