В платье с декольте до пупка: Габриэль Юнион в эффектном образе от Valentino на премьере мультфильма

50-летняя актриса выбрала для выхода в свет смелый образ в ярком оттенке.
В Лос-Анджелесе состоялась премьера мультфильма "Странный мир", созданного студией Walt Disney Animation Studios. На красной дорожке показа появилась актриса и бывшая модель Габриэль Юнион.
Для мероприятия Габриэль выбрала эффектное ярко-розовое платье от бренда Valentino. Впервые это платье было представлено в Италии во время показа кутюрной коллекции осень-зима 2022.
Платье выполнено из плотной ткани, имеет глубокое декольте до пупка, украшенное огромными розами, а также разрез на юбке. Свой образ актриса дополнила высокой прической, макияжем и крупными кольцами на руках с драгоценными камнями.
На красную дорожку Габриэль вышла со своим мужем - баскетболистом Дуэйном Уэйдом. Спортсмен решил соответствовать яркому образу жены, поэтому надел на премьеру мультфильма черный костюм и ярко-розовые кроссовки.
Также на мероприятие пара взяла свою младшую дочь Каавию Джеймс Юнион Уэйд. Малышка была очень стильной в черном стеганом платье, ботинках и с розовой сумкой Valentino.
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